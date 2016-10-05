У посольстві України підтвердили інформацію про ексгумацію праху Олександра Олеся

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Могила письменника

Останки Олександра Олеся зберігатимуть у депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання

На Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся. Про це повідомила другий секретар посольства України у Чеській Республіці Тетяна Горупович, зазначає Радіо Свобода.

Вона підтвердила, що сьогодні вранці було розкопано могилу Олександра Олеся, а о 12:00 за чеським часом на цьому місці має відбутися похорон Володимира Михайлишина, який доглядав за могилою письменника. На Ольшанському кладовищі зараз перебувають представники української діаспори.

Рішення про те, що Михайлишина має бути поховано саме там, прийняв його син Роман. За словами Горупович, чеський закон це дозволяє, оскільки покійний Володимир Михайлишин платив за утримання могили і таким чином набував права власності.

«Нам стало відомо про це вчора. Розуміючи етичний аспект справи і що Олександр Олесь – відома в Україні людина, ми намагалися зв’язатися з Романом Михайлишиним, щоб знайти інші шляхи вирішення цього питання. Поки що на зв’язок із ним вийти не вдалося, а від родичів Володимира Михайлишина ми дізналися, що він мав проплачену іншу могилу і не хотів бути похованим на місці могили Олександра Олеся», – сказала Тетяна Горупович.

За її словами, тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Як повідомила Горупович, із правнуками Олександра Олеся наразі намагаються зв’язатися представники посольства України в Канаді. За її словами, письменника можуть перепоховати або у Празі, або в Києві.

Речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію, а також зв'язатися з родичами Олександра Олеся в Канаді для з'ясування можливості перепоховання його в Україні.

Крім того, ситуацію із ексгумацією останків відомого письменника прокоментував голова українського Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Олександр Олесь має бути перепохований в Україні. Найкраще місце для цього – алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі. Але вирішення цієї конкретної проблеми не розв'язує проблему в цілому. По цілому світі розкидані могили визначних українців. Частина з них залишиться на місці і потребуватиме спільної опіки місцевих українських громад і української держави. Частину слід буде перепоховати в Україні через неможливість опікуватися на місці теперішнього поховання. А щодо найвизначніших українців наша держава сама має ініціювати їхнє повернення на рідну землю для поховання у Національному пантеоні», – зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прах Олександра Олеся можуть примусово ексгумувати.