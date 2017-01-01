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    Порошенко і Орбан домовились щодо подвійного громадянства для угорців Закарпаття

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    Петро Порошенко та Віктор Орбан
    Петро Порошенко та Віктор Орбан

    Президент України і прем'єр-міністр Угорщини зустрілися на Мальті під час конгресу Європейської народної партії

    Глава Української держави Петро Порошенко обговорив з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном двосторонню угоду щодо подвійного громадянства для угорців, які проживають в Україні. Про це повідомив глава прес-служби угорського прем'єр-міністра Берталан Гаваші агентству MTI в четвер з Мальти.

    Як повідомляється, Віктор Орбан запевнив Петра Порошенка у тім, що Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Також прем'єр-міністр Угорщини наголосив під час зустрічі, що Угорщина прагне підтримувати двосторонню співпрацю в галузі енергетики, в тому числі спільних дій проти проекту Nord Stream 2.

    Берталан Гаваші зауважив, що Віктор Орбан і Петро Порошенко домовилися укласти двосторонню угоду між Угорщиною і Україною відносно подвійного громадянства угорців, які мешкають в Україні.

    Водночас у повідомленні прес-служби президента України немає жодного слова про домовленості щодо подвійного громадянства, натомість є фрагмент про застереження щодо заяв окремих угорських політиків про територіальну автономію українських угорців.

    Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях саміту Європейської народної партії на Мальті обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії.

    Також Порошенко запросив Орбана в Україну.

    Джерело: Mukachevo.net

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