Порошенко і Орбан обговорили збереження санкцій проти Росії

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Віктор Орбан та Петро Порошенко Фото: Адміністрація президента України

Порошенко запросив Орбана в Україну

Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях саміту Європейської народної партії на Мальті обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії, передає прес-служба Адміністрації президента.

«Окрему увагу було приділено питанню протидії російській агресії на Донбасі. Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники обговорили також питання розширення співробітництва України з країнами «Вишеградської четвірки» під час головування в групі Угорщини, яке розпочнеться 1 липня 2017 року.

Прем’єр-міністр Орбан наголосив на підтримці територіальної цілісності України та негайного надання українцям безвізового режиму з Європейським Союзом.

Петро Порошенко запросив Віктора Орбана відвідати Україну з візитом.