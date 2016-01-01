Порошенко і Яценюк прибули до Ради під час обговорення бюджету-2017, — депутат
- Вчора, 02:18
-
Розсилка
Яценюк і Порошенко пройшли до кабінету спікера парламенту Андрія Парубія.Президент Петро Порошенко та екс-прем'єр Арсеній Яценюк прибули до Верховної Ради, де зараз проходить обговорення державного бюджету 2017 року.
Про це повідомив депутат Олексій Рябчин.
За його словами, вони пройшли до кабінету спікера парламенту Андрія Парубія.
Президент @poroshenko в кулуарах Рады. С А.Яценюком направились в комнату Спикера Парубия #БюджетнаяНочь pic.twitter.com/yQi4I8eN1f— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 20 декабря 2016 г.