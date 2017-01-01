Порошенко, Меркель і Макрон зустрінуться найближчим часом

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Зустріч Еммануеля Макрона та Ангели Меркель 15 травня 2017 року

Лідери країн погоджують строки зустрічі

Зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом. Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

«Після того, як переговорили лідери Франції і Німеччини, безумовно, Україна має оновити наші розмови. Це буде найближчим часом», - сказав він.

Пристайко зазначив, що лідери країн погоджують строки зустрічі.

Як повідомляв «Главком», в понеділок, 15 травня, президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, провів у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Канцлер Німеччини і новий президент Франції під час зустрічі домовилися створити «дорожню карту» реформ, які дозволять поліпшити інтеграцію всередині Євросоюзу.