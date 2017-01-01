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    Порошенко, Меркель і Макрон зустрінуться найближчим часом

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    Зустріч Еммануеля Макрона та Ангели Меркель 15 травня 2017 року
    Зустріч Еммануеля Макрона та Ангели Меркель 15 травня 2017 року

    Лідери країн погоджують строки зустрічі

    Зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом. Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

    «Після того, як переговорили лідери Франції і Німеччини, безумовно, Україна має оновити наші розмови. Це буде найближчим часом», - сказав він.

    Пристайко зазначив, що лідери країн погоджують строки зустрічі.

    Як повідомляв «Главком», в понеділок, 15 травня, президент Франції Еммануель Макрон, інавгурація якого відбулася напередодні, провів у Берліні зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

    Канцлер Німеччини і новий президент Франції під час зустрічі домовилися створити «дорожню карту» реформ, які дозволять поліпшити інтеграцію всередині Євросоюзу.

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