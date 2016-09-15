Порошенко навів офіційну статистику втрат України в АТО

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У січні вже обірвалися життя 7 українських воїнів

За минулий рік у боях в зоні проведення антитерористичної операції загинуло понад дві тисячі українських військових.

Про це повідомляє ТСН.

За словами президента України, лише за грудень минулого року на Донбасі загинули 22 українських бійці.

У січні вже обірвалися життя 7 українських воїнів.

Всього за весь час війни полягло понад 2,5 тисячі солдатів та 7,5 тисяч цивільного населення.

Нагадаємо, за розрахунками і прогнозами Генштаба у разі повномасштабного вторгнення російських військ за 10 діб проведення операції по відображенню широкомасштабної агресії загальні втрати можуть становити до 10-12 тисяч чоловік.

У штабі також заявили, що можуть звільнити Донбас але за умови, якщо кордони будуть закриті, якщо не буде надходити зброя і війська з Російської Федерації. І треба не забувати, що наш наступ може стати генератором агресії з боку РФ.