Порошенко назвав дату остаточного ухвалення Європою безвізу для України

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Президент заявив, що фінальне рішення очікується 11 червня

Рада Євросоюзу ухвалить фінальне рішення по безвізовому режиму для України 11 червня. Про це заявив президент України Петро Порошенко.

«Запам’ятайте цю дату – 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це – перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років», - наголосив глава держави у своєму зверненні до українців з приводу «Євробачення».

Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 26 квітня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Рішення про безвізовий режим набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.