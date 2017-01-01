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    Порошенко назвав дату початку заочного суду над Януковичем за держзраду

    • Сьогодні, 12:46
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    Порошенко: факт зради Януковича доведений слідством, експертизами, неспростовними доказами

    Заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем у справі про його державну зраду розпочнеться 4 травня, заявив президент Петро Порошенко.

    «4 травня ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти екс-президента Януковича за звинуваченням у державній зраді. Її доведено слідством, експертизами, неспростовними доказами», – сказав Порошенко.

    Він також зазначив, що українська влада повиннна робити те, чого чекає від неї народ.

    «Це крок по відновлення справедливості – те, чого чекають від влади українці. Ми маємо чути людей і робити те, що від нас чекають, це особливо важливо в умовах, коли ворог не тільки вторгся на нашу територію та робить все для розхитування обстановки в інших регіонах», – додав президент.

    Як повідомлялося, також Порошенко розповів, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив його: спільні навчання Білорусі та Росії не будуть підготовкою до вторгнення в Україну.

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