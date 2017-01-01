Порошенко підписав закон про соцзахист жителів окупованих територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей документ повинен посилити підтримку держави у здобутті освіти для людей, які зараз живуть на окупованих територіях сходу України

Президент Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

«Закон передбачатиме комплекс заходів, зокрема, повну або часткову оплату навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках тощо», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді.

Нагадаємо, 1 березня Міносвіти розблокувало виплату стипендій українським студентам.