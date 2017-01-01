  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко підписав закон про соцзахист жителів окупованих територій

    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка

    Цей документ повинен посилити підтримку держави у здобутті освіти для людей, які зараз живуть на окупованих територіях сходу України

    Президент Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».

    Читайте також

    Про це повідомляє прес-служба Глави держави. 

    «Закон передбачатиме комплекс заходів, зокрема, повну або часткову оплату навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках тощо», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді.

    Нагадаємо, 1 березня Міносвіти розблокувало виплату стипендій українським студентам. 

    Читайте також
    Петро Порошенко соціум закон окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ