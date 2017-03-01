Міносвіти розблокувало виплату стипендій

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Виплати стипендій з нового року затримували через нову систему нарахування

Міністерства освіти і науки та фінансів затвердили паспорт бюджетної програми з виплати студентам ВНЗ академічних стипендій.

Відповідний спільний наказ за підписом міністрів Лілії Гриневич та Олександра Данилюка розміщений на сайті Міністерства освіти та науки.

«Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Міністерства освіти і науки України за КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів», - йдеться у документі.

Обсяг бюджетної програми, згідно з документом, становить 3 млн 985 тис. 722,5 грн.

Нагадаємо, розмір мінімальної академічної стипендії ВНЗ I-II рівня акредитації становить 830 грн, підвищеної за особливі досягнення в навчанні - 1208 грн, стипендія за спеціальностями, для яких встановлено підвищений розмір, - 1056 грн. Розмір мінімальної академічної стипендіїї у ВНЗ III-IV рівня акредитації - 1100 грн, підвищеної - 1600 грн, стипендія за спеціальностями, для яких встановлено підвищений розмір, складає 1400 грн.

Раніше повідомлялося, що Кабмін розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії.

Крім того Порошенко доручив Гройсману встановити іменні стипендії на честь героїв Небесної сотні.

Джерело: Укрінформ