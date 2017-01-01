Порошенко поговорив із сином про футболку «Russia»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Син Порошенка, за словами батька, вдягнув футболку із написом « Russia » на вертеп

Син глави держави, за словами Порошенка, вдягнувся так на Хелоуін

Днями журналісти відшукали фото, на яких син президента України Михайло Порошенко позує зі своїми друзями по хіп-хопу у футболці з написом «Russia»

«Це фотокартка з приватного Інстаграму, і вона стосується ночі на Хелоуін, - повідомив сьогодні під час своєї прес-конференції президент Петро Порошенко. – «Це був вертеп. Хтось малювався чортом, хтось надів цю футболку».

«Тим не менш, - додав гарант, - вважаю це неприйнятним. У мене була розмова з сином. Запевняю, я знайшов правильні слова, щоб він мене зрозумів».

Президент також пояснив, чому у навчанні своїх дітей надає перевагу закордонним освітнім закладам.

«Проблема тут не у якості української школи. Я не хочу бачити своїх дітей мажорами. І умови, створені у тій школі (за кордоном. – «Главком»), унеможливлюють для них наявність якихось привілеїв як дітей президента».

Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.