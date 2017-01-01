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    Порошенко поговорив із сином про футболку «Russia»

    • Сьогодні, 16:54
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    Син Порошенка, за словами батька, вдягнув футболку із написом&nbsp;<span lang="UK">&laquo;</span><span>Russia</span><span lang="UK">&raquo; на вертеп</span>
    Син Порошенка, за словами батька, вдягнув футболку із написом «Russia» на вертеп

    Син глави держави, за словами Порошенка, вдягнувся так на Хелоуін

    Днями журналісти відшукали фото, на яких син президента України Михайло Порошенко позує зі своїми друзями по хіп-хопу у футболці з написом «Russia»

    «Це фотокартка з приватного Інстаграму, і вона стосується ночі на Хелоуін, - повідомив сьогодні під час своєї прес-конференції президент Петро Порошенко. – «Це був вертеп. Хтось малювався чортом, хтось надів цю футболку».

    «Тим не менш, - додав гарант, - вважаю це неприйнятним. У мене була розмова з сином. Запевняю, я знайшов правильні слова, щоб він мене зрозумів».

    Президент також пояснив, чому у навчанні своїх дітей надає перевагу закордонним освітнім закладам.

    «Проблема тут не у якості української школи. Я не хочу бачити своїх дітей мажорами. І умови, створені у тій школі (за кордоном. – «Главком»), унеможливлюють для них наявність якихось привілеїв як дітей президента».

    Сьогодні, 14 травня, у День Європи, з нагоди надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко проводить прес-конференцію.

    Як відомо, остання велика прес-конференція Порошенка відбулася 3 червня 2016 року в Адміністрації Президента. Очікувалося, що президент на початку 2017 року проведе підсумкову прес-конференцію, як у січні 2016 року, однак її не було.

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