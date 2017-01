Порошенко поїде у Давос, але участі в сніданку Пінчука не братиме

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко сьогодні планує вилетіти у Давос на Всесвітній економічний форум, який розпочнеться завтра і триватиме до 20 січня

Президент України Петро Порошенко поїде у Давос на Всесвітній економічний форум, але не братиме участі в українському сніданку, організованому Фондом Віктора Пінчука. Про це написав на своїй сторінці у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде», – написав Цеголко.

Щорічно, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі Фонд Пінчука організовує та проводить українську ланч-конференцію, під час якої обговорюються тенденції розвитку України.

Нагадаємо, стаття, підписана іменем Віктора Пінчука, «Україна має вдатися до болючих компромісів для миру з Росією» (Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia), що вийшла 29 грудня 2016 року в американському виданні The Wall Street Journal, викликала хвилю критики.

Заступник голови АП Костянтин Єлісєєв у своїй статті у відповідь у The Wall Street Journal «Повага до України вкрай важлива для досягнення тривалого миру» (Respect for Ukraine Vital for a Lasting Peace), яку було оприлюднено 4 січня, зокрема, заявив: «Компроміси на умовах Росії – це неправильна політика».