Порошенко показав нові ракети, які виготовили для ВПС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні відбулося випробування нових 57-мм ракет

Президент Петро Порошенко на своїй сторінці соцмережі Twitter опублікував відео, на якому показано застосування нового озброєння бойовим гвинтокрилом під час випробування. Глава держави розповів, що це є випробування нових 57-міліметрових ракет для Військово-Повітряних Сил України.

Twitter Петра Порошенка



«Укроборонпром розробив нове озброєння для ВПС України. Ракети 57-мм призначені для ураження наземних цілей. Хороша робота, хлопці!» - Написав глава держави в Twitter.



Як повідомлялося раніше, спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк повідомив, що Україна поблизу Криму, в Херсонській області, проведе 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК «Бук М1». Водночас в РФ заявили, що не розглядають українські ракетні навчання як загрозу.



