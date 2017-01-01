Порошенко порадив Лукашенку бути пильним із Путіним

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Президент упевнений, що Білорусь не буде підігрувати РФ проти України

Президент України Петро Порошенко впевнений, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використовувати територію своєї держави для недружніх дій по відношенню до української держави. На цьому він наголосив під час оперативного збору керівного складу Збройних сил України.

«На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я впевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово казав, використовувати свою територію для недружніх дій щодо нас», – зазначив він.

При цьому Порошенко зауважив, що Лукашенко заборонив використовувати на території Білорусі «документи» окремих районів Донецької та Луганської областей як документи для подорожей. «Навчений досвідом, радив би білорусам, як і країнам Балтії, бути готовими до будь-яких сюрпризів з боку Москви», – додав президент.

Раніше Порошенко зазначив, що загроза повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну зберігається. За інформацією президента, у безпосередній близькості до наших кордонів розгорнуто підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тис. осіб, близько 470 танків, понад 1,7 тис. бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню, близько 490 бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі.