Порошенко розповів, що всі свої гроші він заробив унаслідок «тяжкої ризикованої праці»

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Петро Порошенко

Президент задоволений результатами антикорупційної реформи

Президент Петро Порошенко заявив, що був шокований статками українських чиновників, що спливли завдяки електронному декларуванню. Про це він сказав під час Ради регіонального розвитку.

«Статками політиків шоковане все суспільство. У тому числі і я, хто давно у сфері бізнесу. Але треба розуміти, що раніше в нас це все приховувалося», – зазначив він.

Президент зауважив, що це стало відомо внаслідок антикорупційної реформи.

За словами глави держави, особисто він заробив свої статки «внаслідок тяжкої ризикованої праці» на ниві бізнесу.

Як повідомлялося, також Порошенко пожартував, що йому пропонували відправити на переговори з МВФ Тимошенко, Парасюка, Семенченка та Садового.