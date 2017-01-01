Порошенко повідомив, які країни введуть безвіз для українців

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Українці з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Українці зможуть перебувати у вищезгаданих країнах протягом 90 діб на 180 днів

Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз в 34 європейські країни.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у мікроблозі в Twitter.

«Вже за місяць 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для короткострокових поїздок», — зазначив Порошенко.

Зокрема, до Шенгенської зони входять: Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Ватикан, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Польща, португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Асоційовані члени Шенгенської зони: Норвегія, Швейцарія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Зазначається, що українці зможуть перебувати у вищезгаданих країнах протягом 90 діб на 180 днів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.