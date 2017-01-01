Рада ЄС схвалила безвіз для України

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Безвізовий режим для України

Порошенко привітав співвітчизників із цим історичним рішенням

Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України. Про це повідомив президент Петро Порошенко.

«Щойно Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про надання нам, громадянам України, права на безвізові подорожі», – заявив Порошенко.

Він нагадав, що «17 травня у Страсбурзі, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт». «Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки на посаді президента», – зазначив Порошенко.

Він привітав співвітчизників із «цим історичним рішенням».