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    Порошенко пояснив, чому безвізовий режим важливий для деокупації Донбасу

    • Вчора, 23:46
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    Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України
    Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України

    Український паспорт увійшов в число 46 привабливих паспортів світу

    Президент Петро Порошенко заявив, що надання безвізового режиму Україні важливо для деокупації Донбасу.

    Про це він сказав в ефірі телеканалу 1 + 1.

    За словами Порошенка, безвізовий режим важливий для політики деокупації країни і деокупації Донбасу.

    «Потрібно повертатися додому цим окупованим територіям», - сказав Порошенко.

    Він уточнив, що сьогодні український паспорт увійшов в число 46 привабливих паспортів світу.

    Президент зазначив, що, коли мова йшла про створення привабливих умов в питанні деокупації територій, то малося на увазі саме те, щоб їх мешканці були зацікавлені в отриманні українських паспортів.

    «Надання нам безвізового режиму дуже важливо в сфері політики по деокупації Криму і деокупації Донбасу. Як я і говорив, що коли ми говоримо про повернення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом - це означає створення умов, коли жителі будуть зацікавлені в тому, щоб повернутися в Україну і отримати українські паспорти», - резюмував Порошенко.

    Порошенко додав, що рівень життя в ОРДЛО дуже низький, це стосується і зарплат.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.

    Петро Порошенко безвізовий режим паспорт
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