Порошенко пояснив, чому безвізовий режим важливий для деокупації Донбасу

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Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України

Український паспорт увійшов в число 46 привабливих паспортів світу

Президент Петро Порошенко заявив, що надання безвізового режиму Україні важливо для деокупації Донбасу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу 1 + 1.

За словами Порошенка, безвізовий режим важливий для політики деокупації країни і деокупації Донбасу.

«Потрібно повертатися додому цим окупованим територіям», - сказав Порошенко.

Він уточнив, що сьогодні український паспорт увійшов в число 46 привабливих паспортів світу.

Президент зазначив, що, коли мова йшла про створення привабливих умов в питанні деокупації територій, то малося на увазі саме те, щоб їх мешканці були зацікавлені в отриманні українських паспортів.

«Надання нам безвізового режиму дуже важливо в сфері політики по деокупації Криму і деокупації Донбасу. Як я і говорив, що коли ми говоримо про повернення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом - це означає створення умов, коли жителі будуть зацікавлені в тому, щоб повернутися в Україну і отримати українські паспорти», - резюмував Порошенко.

Порошенко додав, що рівень життя в ОРДЛО дуже низький, це стосується і зарплат.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.