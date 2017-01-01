Порошенко призначив Ярмака уповноваженим з контролю за СБУ
- Вчора, 23:41
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Порошенко призначив уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ
Порошенко підписав указ щодо призначення уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУПрезидент Петро Порошенко призначив Дмитра Ярмака своїм уповноваженим з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.
Відповідний указ розміщений на сайті глави держави.
«Призначити Ярмака Дмитра Борисовича Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України», - йдеться в указі.
Як відомо, до липня 2016 року Ярмак працював на посаді начальника управління СБУ в Херсонській області.