Порошенко розповів, хто зробив найбільший внесок у отриманні безвізу Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Порошенко зазначив, що багато хто протидіяв «безвізу», як ззовні, так і зсередини

Президент України Петро Порошенко розповів, що за три роки його президентства не дуже багато людей заздрять йому, бо це нелегка справа - були президентом воюючої країни.

Про це він заявив у прямому ефірі 1+1.

«Велика спокуса зараз сказати, що це моя робота ( отримання безвізу - ред), але це робота моя, українських дипломатів, уряду тощо. 1 грудня 2013 року мільйони українців вийшли на вулиці під час Революції гідності, потім десятки із них заплатили власною кров'ю, щоб цей цивілізаційний вибір відбувся. Якщо спитатися, хто зробив найбільший внесок, то це - мільйони українців і тисячі наших солдат, які захистити суверенітет і Незалежність україни. Маючи такий народ і армію, дуже легко робити такі кроки», - сказав президент.

Він зазначив, що багато хто протидіяв цьому, як ззовні, так і зсередини.

«Але довгий і складний шлях ми пройшли разом. Ми це зробили! Політики, які приймали відповідальні рішення, як у випадку з електронним декларуванням. Громадянське суспільство, яке підтримувало рух до Європи. Наші друзі в Євросоюзі, які протидіяли численним спробам російського лобі заблокувати наш «безвіз». І головне – українські солдати, які на сході захищають і Україну, і весь континент. І вам, дорогі бойові побратими, низький за це уклін», – сказав Порошенко

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.