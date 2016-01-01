Порошенко та Брок обговорили російські військові провокації на Донбасі

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Петро Порошенко з головою комітету ЄП у закордонних справах

Президент провів зустріч з головою комітету Європейського парламенту у закордонних справах

Президент України Петро Порошенко зустрівся з головою Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмаром Броком. Про це повідомили в прес-службі глави Української держави.

У повідомленні сказано, що співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі і засудили збройні провокації російської сторони, спрямовані на загострення ситуації на лінії зіткнення.

«Порошенко висловив вдячність за незмінну підтримку Європейським Союзом суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, і привітав рішення Ради ЄС продовжити економічні та секторальні санкції проти Росії після 31 січня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Порошенко також поінформував про прогрес України на шляху реформ і запевнив у рішучій налаштованості влади для забезпечення необхідних трансформацій.

«Елмар Брок зазначив реформаторські зусилля України, зокрема, прийняття Верховною Радою України державного бюджету України на 2017 рік, зміцнення банківської системи і сміливість рішення про націоналізацію «Приватбанку», а також реалізацію антикорупційної політики, в тому числі впровадження системи е-декларування, розвитку антикорупційної інституційної архітектури та судової реформи», - відзначили в прес-службі.

За словами Брока, такі дії зміцнюють правову безпеку України.

Крім того, Порошенко і Брок також досягли домовленості докласти зусиль для прискорення вирішення процедурних питань в інститутах ЄС з метою запровадження безвізового режиму для українців, зазначають у прес-службі президента.

Нагадаємо, сьогодні учасники Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі закликали до припинення вогню з 00:00 24 грудня.