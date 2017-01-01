Порошенко у Великодню ніч відвідав християнські храми Києва

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Порошенко разом із дружиною вітали вірян зі святом Великодня та Воскресінням Христовим

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових богослужіннях.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

У Володимирському кафедральному соборі президентське подружжя разом із Патріархом Київським і всієї Руси-України, предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом та вірянами пройшли Хресною ходою навколо храму. Після цього вони взяли участь у Великодньому богослужінні, яке провів настоятель УПЦ-КП.

Петро та Марина Порошенки також взяли участь у Святій Месі Пасхальної Вігілії у Римо-католицькому костьолі Святого Олександра та Урочистій Пасхальній Святій Літургії у Монастирі Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви.

Глава держави разом із дружиною відвідали Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, де приєдналися до Великоднього богослужіння. У Трапезній церкві святкову службу відправив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій.

У всіх київських християнських святинях Петро Порошенко разом із дружиною вітали вірян зі святом Великодня та Воскресінням Христовим.