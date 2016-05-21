Порошенко: в Україні будуть створені центри психологічної реабілітації для воїнів АТО

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Фото: Міноборони Військовослужбовці ЗСУ

Відповідні програми зараз розробляються фондами НАТО, розповів глава держави

Президент України Петро Порошенко анонсував створення Центрів із психологічної реабілітації для учасників антитерористичної операції (АТО). За його словами, наразі Київ разом з трастовими фондами НАТО розробляє відповідні програми. Зокрема про це він заявив під час виступу на представленні української збірної на «Іграх нескорених», який транслював телеканал «112 Україна».

«Коли я зустрічався в Латвії з нашими пораненими, які там проходять лікування, я отримав дуже хвилюючу пропозицію. А чому ми з українських «нескорених» не створимо Центри з психологічної реабілітації, щоб вони своїм рухом, своїм драйвом заряджали всіх демобілізованих, поранених… Я дуже дякую хлопцям за цю ініціативу і хочу наголосити, що ми разом з трастовими фондами НАТО спільно розробляємо програми реабілітації українських військових, в тому числі і психологічної реабілітації», - зазначив він.

Як повідомлялось, з початку доби на Донбасі загинув один український захисник, ще двоє отримали поранення.

Джерело: 112 Україна