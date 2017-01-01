З початку доби на Донбасі загинув один український захисник

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Як повідомляє прес-центр Штабу АТО, ще двоє військовослужбовців отримали поранення

Російсько-окупаційні підрозділи продовжують провокаційні обстріли позицій сил АТО. Як повідомляє прес-центр Штабу АТО, з початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.

На Донецькому напрямку позиції у районі Троїцького ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах поруч Авдіївки ворог вів вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм противник гатив по позиціях поблизу Луганського. Захисників Невельського та Троїцького ворог обстріляв з мінометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а оборонців Пісків та шахти «Бутівка» – з гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях поруч Зайцевого противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Авдіївки діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, по оборонцях Водяного, Гнутового та Павлополя противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районі Водяного активізувалися ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів та кулеметів великого калібру ворог обстріляв опорні пункти біля Новозванівки. По позиціях поруч населеного пункту Новоолександрівка вів вогонь з озброєння БТР та гранатометів.

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, за суботу, 22 квітня, підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників: один військовослужбовець Збройних cил України загинув, ще троє отримали поранення.