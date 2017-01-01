Порошенко з офіційним візитом відвідає Великобританію
- Вчора, 23:32
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Порошенко візьме участь у конференції «Битва за Україну: лідерство і солідарність»
Президент Петро Порошенко 19 квітня з офіційним візитом відвідає Великобританію і візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House. Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на інформацію прес-служби інституту.
Порошенко візьме участь у конференції «Битва за Україну: лідерство і солідарність».
«Президент Порошенко розповість про виклики перед країною і запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення світу, посилення європейської безпеки і підтримки трансформації України», - повідомили в Chatham House.
Про офіційні зустрічі в рамках візиту поки не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити всі деталі візиту в понеділок, 17 березня.