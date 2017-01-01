  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Порошенко з офіційним візитом відвідає Великобританію

    • Вчора, 23:32
    • Розсилка

    Порошенко візьме участь у конференції «Битва за Україну: лідерство і солідарність»

    Президент Петро Порошенко 19 квітня з офіційним візитом відвідає Великобританію і візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House. Про це повідомляє ВВС Україна з посиланням на інформацію прес-служби інституту.

    Порошенко візьме участь у конференції «Битва за Україну: лідерство і солідарність».

    «Президент Порошенко розповість про виклики перед країною і запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення світу, посилення європейської безпеки і підтримки трансформації України», - повідомили в Chatham House.

    Про офіційні зустрічі в рамках візиту поки не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити всі деталі візиту в понеділок, 17 березня.

    Петро Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ