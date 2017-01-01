Порошенко з послами G7 та ЄС домовився про продовження тиску на РФ

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Президент України Петро Порошенко провів першу зустріч з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу

Порошенко з послами G7 та ЄС скоординували подальші шляхи надання всебічної підтримки України у впровадженні реформ

Під час зустрічі президента України Петра Порошенка з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, сторони домовились продовжувати тиск на російську владу з метою повернення ситуації у рамки Мінських домовленостей, в тому числі шляхом збереження та, у разі необхідності, посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє прес-служба президента.



Глава держави високо оцінив солідарність та єдність країн «Великої сімки» з Україною у забезпеченні підтримки впровадженню внутрішніх реформ та протидії російській агресії.

Особлива увага була приділена загостренню ситуації на Донбасі у зв’язку із останніми деструктивними діями Росії на території окремих районів Донецької та Луганської областей, які підривають мирний процес та подальшу реалізацію Мінських домовленостей.

У цьому контексті було домовлено продовжувати тиск на російську владу з метою повернення ситуації у рамки Мінських домовленостей, в тому числі шляхом збереження та, у разі необхідності, посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Сторони обговорили рішення Ради національної безпеки і оборони України в частині тимчасового припинення переміщення товарів між Україною та непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.

Посли висловили розуміння щодо вимушеності таких кроків української влади з огляду на протиправну експропріацію української власності та безвідповідальні дії окремих політичних сил щодо самовільної та необдуманої так званої блокади залізничних шляхів на Донбасі. Було наголошено на важливості недопущення погіршення гуманітарної ситуації по обидві сторони лінії розмежування та домовлено про вжиття спільних заходів для мінімізації негативних наслідків від обмежень переміщення товарів для цивільного населення.

Глава держави поінформував міжнародних партнерів про прогрес та перспективи у реалізації програми внутрішніх перетворень, зокрема в частині антикорупційної політики, судової реформи, децентралізації, дерегуляції, енергетики, охорони здоров’я та створення привабливого інвестиційного клімату.

Співрозмовники скоординували подальші шляхи надання всебічної підтримки України з боку «Великої сімки» та Євросоюзу у впровадженні реформ.

Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав закон про внесення зміни до статті 3-ї Закону України «Про запобігання корупції».