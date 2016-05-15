Порошенко «забув», що в Дніпрі відбулась декомунізація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко

Президент України переплутав назви Дніпра і Дніпропетровщини

Під час виступу перед відкриттям неонатального центру в Дніпрі 27 лютого президент України Петро Порошенко згадав минулу назву міста Дніпро, передає Depо.

Так, під час обіцянки добудови об'їзної дороги навколо обласного центру він висловився «навколо Дніпропетровська», а під час привітань з 85-річницею заснування області обмовився і назвав її «Дніпровщиною».

Нагадаємо, що у 2016 році в рамках виконання так званого закону про декомунізацію назву міста Дніпропетровська було змінено на Дніпро. Дніпропетровська область назву не змінювала, бо для цього необхідні зміни до Конституції України.

Як повідомлялось раніше, Петро Порошенко сьогодні мав відвідати у дніпровській лікарні ім. Мечникова поранених бійців АТО.