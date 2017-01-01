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    Порошенко закликав Фінляндію тиснути на Росію у питанні звільнення заручників

    • Сьогодні, 12:49
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    Я звернувся до президента з проханням посилити тиск на російську сторону у питаннях звільнення українських заручників,- президент України

    Президент України Петро Порошенко закликав владу Фінляндії посилити тиск на РФ у питанні звільнення заручників. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

    «Ми обговорили грубе порушення прав людини на Донбасі і в Криму, і я звернувся до президента з проханням посилити тиск на російську сторону у питаннях звільнення українських заручників, як з окупованої території, так і з російських в'язниць», - сказав він.

    Як повідомлялось, Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та тверду позицію щодо збереження санкцій проти РФ.

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