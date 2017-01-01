Порядок в Одесі 2 травня забезпечуватимуть понад 3 тис правоохоронців

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Бійці Нацгвардії в Одесі

До охорони громадського порядку в Одесі додатково залучать поліцію та Нацгвардію

Більше 3 тисяч співробітників Національної поліції і Нацгвардії будуть забезпечувати безпеку в Одесі 2 травня. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час інструктажу керівників підрозділів, задіяних у забезпеченні правопорядку 2 травня в Одесі, повідомляє прес-служба МВС.

«Сьогодні на Куликовому полі в місці трагічних подій 2 травня 2014 проводиться інструктаж керівників і командирів підрозділів, які будуть безпосередньо заступати на службу по забезпеченню правопорядку. Кожному керівнику визначається місце несення служби і завдань, поставлених перед особовим складом. Більше 3 тисяч правоохоронців Національної поліції і Національної гвардії будуть забезпечувати безпеку», - розповів Яровий.

За його словами, основні завдання, які стоять перед правоохоронцями - забезпечення максимальної безпеки громадян, які прийдуть вшанувати і віддати пам'ять загиблим, не допустити будь-яких провокацій, конфліктів, зіткнень.

«Основне завдання - не допустити вчинення терористичних атак», - резюмував перший заступник профільного міністра.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 1 травня в Одесі в районі Куликового поля правоохоронці виявили рюкзак із вибухівкою.

В Одесі 2 травня на Куликовому полі заплановано поминальні заходи. Напередодні цієї дати, 27 квітня, проросійські активісти під час зустрічі із представниками правоохоронних органів погодили деталі проведення акцій, повідомив один із лідерів активістів Моріс Ібрагім.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.