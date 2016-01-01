Посол Ізраїлю поскаржився на проблему українських нелегалів і запросив на роботу будівельників

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Посол Ізраїлю в Україні Еліав Бєлоцерковські

Українські нелегали приїздять як туристи і залишаються працювати

Ізраїльський посол в Україні Еліав Бєлоцерковські нагадує, що в його країні для того, щоб легально працювати, потрібно мати дозвіл. «Є чимало українських громадян, котрі приїхали в Ізраїль як туристи, але залишилися там нелегально працювати. Це проблема, рішення якої ми намагаємося знайти разом з українськими колегами. Ситуація така: ці люди залишаються, і їх багато, в аеропортах проводять зараз дуже ретельні перевірки. Віз немає, і наша міграційна служба намагається зменшити кількість таких людей. Нам потрібно вирішити це питання», – окреслив рамки проблеми посол в Інтерв’ю «Главкому».

Наразі між Україною та Ізраїлем діє рамковий договір про працевлаштування українців в Ізраїлі.

«Є договір про працевлаштування українських громадян. Його було підписано, тому що у нас бракує будівельників, зокрема. Але ми привозимо робочих до Ізраїлю на працевлаштування тільки за державними угодами і тільки, коли цю угоду приведено у виконання, є структура, яка відправляє людей на роботу без посередників. Така угода дозволяє кожному працевлаштуватися в Ізраїлі», - відзначив дипломат.

За словами посла, у майбутньому договір про працевлаштування для українців буде розширено і для інших професій.

«Договір створює умови: кожен знає, скільки отримуватиме, всі права, як він буде захищений (на рівні ізраїльського громадянина, який працює в Ізраїлі). Все буде забезпечено на максимальному рівні», - обіцяє Еліав Бєлоцерковські.

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