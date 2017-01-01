Посол: За війною в Україні австралійці бачать Росію

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Посол України в Австралії Микола Кулініч

Австралійці зараз розуміють Україну краще

Посол України в Австралії Микола Кулініч в інтерв'ю «Главкому» розповів, що коли австралійці говорять про конфлікт та агресію на Донбасі, вони чітко розуміють, що це не якісь повстанці, які стали на захист «русского міра», а що це росіяни та їхні маріонетки.

«В Австралії справді відзначають 25 років відносин з Україною. Для Австралії, історія якої не вимірюється століттями, 25 років – значна цифра. Тут це дата. Австралійці зараз розуміють Україну краще. Австралія – дійсно країна, яка стверджує демократичні цінності. У неї багата політична культура, а свобода слова й свобода вибору – для австралійців фундаментальні речі», - розповів Кулініч.

Він зазначив, що коли почалася агресія Росії, питання ціннісних вимірів для австралійців було головним аргументом.

«І найголовніше – вони сприймають війну в Україні не як внутрішній конфлікт. За війною вони бачать Росію. І коли говорять про конфлікт та агресію, вони чітко розуміють, що це не якісь повстанці, які стали на захист «русского міра», а що це росіяни та їхні маріонетки», - пояснив посол.

За його словами, пересічні австралійці, які розуміють, що відбувається, теж адекватно сприймають події в Україні.

«За Росією тут, між іншим, шлейф не дуже позитивний. Шпигунська активність після війни (Другої світової. – «Главком») спочатку Союзу, а пізніше Російської Федерації тут добре відома. В Австралії був один з центрів шпигунської діяльності РФ в англосаксонському світі. Тут і легалізацію шпигуни проходили, щоб потім далі їхати чи в Америку, чи Британію. Вони вважали Австралію досить комфортним місцем для підривної роботи ще за старих часів. Австралійці це знають. Опубліковано багато праць про це», - зазначив Кулініч.

Він також пояснив, що деякі нюанси австралійцям не дуже зрозумілі – про мову чи культуру.

«Ну, скажімо, не всі тут знають, що українська і російська культури – різні. Разом з нашими друзями з діаспори ми ведемо на цьому полі системну роботу. Багато хто вже розуміє, що ми – різні народи, а українська культура – самостійна, незалежна, автентична. Між іншим, концепція багатокультурності тут нам грає на руку. А політикум у цілому до нас ставиться добре», - заявив посол.

Кулініч нагадав, що Австралія – одна з небагатьох країн АТР, яка ввела санкції проти Російської Федерації.

«Поки що вони діють до 2018 року, бо вони трирічні санкції вводять. Але я б сказав, підстав їх переглядати нема – їх зберігатимуть, вони навіть не дискутують із цього приводу. Чесно кажучи, у цих питаннях мені тут працювати доволі легко. Бо політична і дипломатична верхівка Австралії розуміють, що є що», - резюмував посол України в Австралії.