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    Постпред США при ООН назвала Росію загрозою світовому порядку

    • Сьогодні, 21:30
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    Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму і агресію Кремля на сході України

    Посол США в ООН Саманта Пауер звинувачує Росію у агресії, що, за її словами, загрожує міжнародному порядку. Пауер заявила про це 17 січня у базованій у Вашингтоні «Атлантичній раді» під час останнього важливого виступу на посаді.

    Саманта Пауер згадала нелегальну анексію Росією українського Криму, агресію Кремля на сході України, підтримку сирійського режиму у громадянській війні у цій країні та спроби впливати на вибори у західних демократіях шляхом кібератак.

    «Дії Росі не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує», – зазначила Пауер.

    Термін перебування Саманти Пауер на посаді завершується. Обраний президент США Дональд Трамп призначив губернатора Південної Кароліни Ніккі Гейлі послом США в Організації Об’єднаних Націй.

    Джерело: Радіо Свобода

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