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    Потужний зсув на півдні Киргизстану забрав близько 20 життів

    • Сьогодні, 08:49
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    Зсув у Киргизії
    Зсув у Киргизії

    Всі загиблі в момент зсуву знаходились вдома

    Потужний зсув зійшов в Ошській області на півдні Киргизстану, в результаті чого загинули, за попередніми даними, 24 людини.

    Зсув ґрунту об'ємом 1 млн кубометр зійшов вранці в суботу, 29 квітня, повідомили в МНС Киргизстану.

     Величезна маса землі накрила кілька житлових будинків. За попередніми даними, всі загиблі в момент сходу зсуву були вдома і опинилися під землею.

    Нагадаємо, на початку квітня відбувся потужний зсув у КолумбіїЧисло жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, сягнуло 254 осіб.

    смерть Киргизія
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