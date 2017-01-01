Потужний зсув на півдні Киргизстану забрав близько 20 життів

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Зсув у Киргизії

Всі загиблі в момент зсуву знаходились вдома

Потужний зсув зійшов в Ошській області на півдні Киргизстану, в результаті чого загинули, за попередніми даними, 24 людини.

Зсув ґрунту об'ємом 1 млн кубометр зійшов вранці в суботу, 29 квітня, повідомили в МНС Киргизстану.

Величезна маса землі накрила кілька житлових будинків. За попередніми даними, всі загиблі в момент сходу зсуву були вдома і опинилися під землею.

Нагадаємо, на початку квітня відбувся потужний зсув у Колумбії. Число жертв селевого потоку в Мокоа, столиці департаменту Путумайо в Колумбії, сягнуло 254 осіб.