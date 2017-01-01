Пожежа на нафтобазі під Києвом: постраждалий отримав опіки першого і другого ступеня

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Нафтобаза

Чоловік госпіталізований в опіковий центр Києва

В результаті пожежі автоцистерни на нафтобазі в селі Святопетровске Києво-Святошинського району Київської області, працівник підприємства отримав опіки першого і другого ступеня. Автоцистерна загорілася під час заправки.

Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.

Постраждалий чоловік 1968 року народження. Він госпіталізований в опіковий центр Києва. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.

Загоряння за допомогою вогнегасників до прибуття підрозділу рятувальників ліквідували охоронці нафтобази.

Нагадаємо, інцидент трапився на нафтобазі у середу, 19 квітня, коли працівники заповнювали дизельним пальним автоцистерну, яка перевозить пальне.

Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою».