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    Пожежа на нафтобазі під Києвом: постраждалий отримав опіки першого і другого ступеня

    • Сьогодні, 00:29
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    Нафтобаза
    Нафтобаза

    Чоловік госпіталізований в опіковий центр Києва

    В результаті пожежі автоцистерни на нафтобазі в селі Святопетровске Києво-Святошинського району Київської області, працівник підприємства отримав опіки першого і другого ступеня. Автоцистерна загорілася під час заправки.

    Про це «Інтерфакс-Україна» повідомили у прес-службі ДСНС у Київській області.

    Постраждалий чоловік 1968 року народження. Він госпіталізований в опіковий центр Києва. Інших постраждалих в результаті інциденту немає.

    Загоряння за допомогою вогнегасників до прибуття підрозділу рятувальників ліквідували охоронці нафтобази.

    Нагадаємо, інцидент трапився на нафтобазі у середу, 19 квітня, коли працівники заповнювали дизельним пальним автоцистерну, яка перевозить пальне.

    Поліція розслідує кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою».

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