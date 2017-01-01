Пожежа в Києві: на «Петрівці» горять склади
- Сьогодні, 20:35
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У Києві в районі метро «Петрівка» - масштабна пожежа. палають склади
В районі складських приміщень ринку Петрівка в Києві спалахнула пожежа. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На розі проспекту Степана Бандери, 15 і вулиці Новокостянтинівській горить пластиковий дах одного з будинків.
Проїжджу частину заволокло димом. У повітрі стоїть їдкий запах палаючого пластику.
Як повідомляв «Главком», сьогодні в Києві у Дніпровському районі сталася стрілянина. Одна людина госпіталізована.
Як повідомляє «Київ оперативний», на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно з автоматичної зброї.
Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються.
На місці працює слідче-оперативна група.