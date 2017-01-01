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    В Києві сталася стрілянина, є поранений

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    В Києві - стрілянина
    В Києві - стрілянина

    У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні поліцейські затримали трьох підозрюваних

    В Києві у Дніпровському районі сталася стрілянина. Одна людина госпіталізована.

    Як повідомляє «Київ оперативний», на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно з автоматичної зброї.

    Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються.

    На місці працює слідче-оперативна група.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні також поліція перейшла на посилений режим роботи в Донецькій області у зв'язку з терактом у Маріуполі 31 березня.

    Київ
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