В Києві сталася стрілянина, є поранений
- Сьогодні, 18:10
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В Києві - стрілянина
У Дніпровському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні поліцейські затримали трьох підозрюваних
В Києві у Дніпровському районі сталася стрілянина. Одна людина госпіталізована.
Як повідомляє «Київ оперативний», на лінію 102 надійшов виклик про те, що на вул. Шептицького, біля центру англійської мови, сталася стрілянина, ймовірно з автоматичної зброї.
Патрульні поліцейські, які прибули на місце події, затримали трьох підозрюваних. Госпіталізовано одну людину. Причини стрілянини з'ясовуються.
На місці працює слідче-оперативна група.
Як повідомляв «Главком», сьогодні також поліція перейшла на посилений режим роботи в Донецькій області у зв'язку з терактом у Маріуполі 31 березня.