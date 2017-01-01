Пожежу у центрі Москви загасили

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Пожежа у центрі Москви

На даний момент невідомо, чи є потерпілі

Масштабну пожежу у центрі Москви погашено. Про це повідомила в ефірі телеканала «112 Україна» кореспондент з місця пригоди.

«За моєю спиною Лубенський проїзд, де була пожежа. Горіла одна з історичних будівель, розташована всередині Луб'янського проїзду. Зараз усе погашено і пожежна техніка роз'їжджається, залишається тільки МНС для перевірки, чи можливі там обвалення. У цьому будинку розташовані офіси, дуже багато магазинів», – розповіла журналістка.

За її словами, на даний момент невідомо, чи є потерпілі, будівля була на капремонті.

«Пожежа була велика, гасили з вертольоту, тому що пожежники не могли пробратися всередину проїзду. Причина, швидше за все, – це проблеми з будівельним сміттям. Перша була версія, що загорілося воно (сміття. – Ред). Зараз складно про це говорити, поки що одна версія», – розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що в центрі навпроти адміністрації президента загорівся виселений будинок. За даними МНС, площа пожежі становила 3 тис. кв. м. Пожежі було присвоєно третій ранг складності з п'яти можливих.