Прах Олександра Олеся перепоховають 29 січня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Олесь

29 січня, в День пам'яті Крут, відбудеться прощання і перепоховання Олександра Олеся, повідомив міністр культури Євген Нищук

Перепоховання Олександра Олеся відбудеться 29 січня в Києві, на Лук'янівському цвинтарі. Про це на прес-конференції повідомив міністр культури Євген Нищук.

«29 січня, в День пам'яті Крут, буде прощання і перепоховання Олександра Олеся. О 12:00 буде панахида у Володимирському соборі під проводом Філарета, і близько 13:30 на Лук'янівському кладовищі відбудеться громадське прощання», – повідомив Нищук.

За його словами, це місце буде підготовлено як Алея почесних перепоховань.

Нагадаємо, останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.