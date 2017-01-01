Прах Олександра Олеся та його дружини сьогодні прибуде в Україну

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Перепоховати відомого українця-емігранта планують на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві

Літак із прахом відомого українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри сьогодні прибуде в аеропорт «Бориспіль». Про це повідомляє УНН.

За інформацією співрозмовника агентства, літак має прибути у п’ятницю, 27 січня, після 8 години ранку.

Як стало відомо, прах письменника та його дружини передадуть комунальній ритуальній службі мiста Києва.

«...труни перевезуть на збереження. Саме поховання відбудеться у неділю», — повідомляє ЗМІ.

Нагадаємо, 25 січня у Празі попрощалися з українським поетом Олександром Олесем.

Перепоховати відомого українця-емігранта планують на алеї видатних діячів Лук’янівського історико-меморіального заповідника в Києві.

Останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.