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Правоохоронці проводять обшуки

Встановлено, що для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон. Про це повідомив головний прокурор України Юрій Луценко в Facebook.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна ( тепер – Тедіс Україна ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон», - написав головний прокурор. За його словами, під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціями «ДНР/ЛНР»

Луценко зазначив, що попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. Встановлено, що для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

«Наразі 1000 співробітників правоохоронним органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії», - додав головний прокурор.

Як повідомлялося в середу, 29 березня, у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі поінформували про обшуки в Нацбанку. Вчора стало відомо, що НАБУ обшукувало Нацбанк через можливі махінації Платинум Банку.