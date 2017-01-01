НАБУ обшукувало Нацбанк через можливі махінації Платинум Банку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото УНІАН

Слідство перевіряє версію щодо умисного підвищення ліквідності і зниження економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах

Проведення слідчих дій у Національному банку України пов'язане, зокрема, й із діяльністю Платинум Банку. Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Це пов'язано зі зловживаннями, в тому числі і з питань діяльності Платинум Банку, оскільки слідство перевіряє версію щодо умисного підвищення ліквідності і зниження економічних ризиків, які є в тих чи інших фінансових установах», – сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи мають слідчі дії в Нацбанку стосунок до документів, які було передано позафракційним народним депутатом Сергієм Тарутою в антикорупційні органи, керівник САП сказав: «Це пов'язано з проведенням розслідування за цими фактами. Всі решта документів, які передаються, всі докази, все перевіряється, їм буде дано правову оцінку».

Як повідомлялося, 29 березня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в будівлі Нацбанку, під час яких було здійснено вилучення документів. У НАБУ повідомили, що слідство ведеться за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб у 2015-2016 роках. Розслідування за цими фактами детективи НАБУ розпочали в лютому 2017 року. Наразі жодному з учасників про підозру не повідомлено.

Джерело: 112 Україна