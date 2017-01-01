Правоохоронці розшукують причетних до вибуху в Києві - Блищик



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спікер Головного управління Національної поліції Києва Оксана Бліщик.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху на вулиці Володимирській, 4 у центрі Києва, який стався у ніч на вівторок. Про це розповіла «Главкому» спікер Головного управління Національної поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, біля офісного приміщення невідомі кинули предмет, який вибухнув. Постраждали фасади двох будівель та припарковані авто. На місці події слідчо-оперативна група та вибухотехніки виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою, які відправили для проведення експертизи.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Вказано, що відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Розпочате кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше «Главком» повідомляв, що вночі у центрі Києва стався вибух. Постраждали дві будівлі та автомобіль «Рено»:вибило заднє скло і пом'яло дах.