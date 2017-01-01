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    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)

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    Вибух у Києві
    Вибух у Києві

    Вибуховою силою винесло шибки у вікнах ресторану та банку

    У центрі Києва посеред ночі стався вибух. Близько першої години прогриміло на вулиці Володимирській, 4.

    Про цей йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

    Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани та банк.

    «Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани і банк. Без скла залишилися й автомобілі, припарковані поруч», - відзначають в повідомленні.

    Без скла залишилися й автомобілі, що були припарковані поруч. 

    Зокрема, як повідомляє dtp.kiev.ua, від вибуху постраждав автомобіль «Рено»:вибило заднє скло і пом'яло дах. 

    Що рвонуло та чи є постраждалі, правоохоронці поки не коментують ситуацію. 

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    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
    У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)

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