У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)

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Вибух у Києві

Вибуховою силою винесло шибки у вікнах ресторану та банку

У центрі Києва посеред ночі стався вибух. Близько першої години прогриміло на вулиці Володимирській, 4.

Про цей йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани та банк.

«Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани і банк. Без скла залишилися й автомобілі, припарковані поруч», - відзначають в повідомленні.

Без скла залишилися й автомобілі, що були припарковані поруч.

Зокрема, як повідомляє dtp.kiev.ua, від вибуху постраждав автомобіль «Рено»:вибило заднє скло і пом'яло дах.

Що рвонуло та чи є постраждалі, правоохоронці поки не коментують ситуацію.