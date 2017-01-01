У центрі Києва вночі пролунав вибух (оновлено)
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Вибух у Києві
Вибуховою силою винесло шибки у вікнах ресторану та банку
У центрі Києва посеред ночі стався вибух. Близько першої години прогриміло на вулиці Володимирській, 4.
Про цей йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани та банк.
«Вибуховою хвилею винесло шибки на першому поверсі будинку, там розміщені ресторани і банк. Без скла залишилися й автомобілі, припарковані поруч», - відзначають в повідомленні.
Без скла залишилися й автомобілі, що були припарковані поруч.
Зокрема, як повідомляє dtp.kiev.ua, від вибуху постраждав автомобіль «Рено»:вибило заднє скло і пом'яло дах.
Що рвонуло та чи є постраждалі, правоохоронці поки не коментують ситуацію.