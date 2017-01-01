Православні сьогодні святкують Чистий четвер
- Сьогодні, 09:38
-
Розсилка
http://zak.depo.ua
В Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.
Цього дня випікають паски
У християн східного обряду сьогодні один з найважливіших днів на Страсному тижні - Великий або Чистий четвер.
Цього дня зранку треба побувати у церкві на літургії святителя Василія Великого і причаститися. Церква згадує Таємну вечерю Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові, його останні години перед смертю. З вечірньої відправи віряни обережно несли «живий вогонь», або Страсну свічку.
Також у Чистий четвер випікали паски.
Нагадаємо, в Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.
Як повідомляв «Главком», у ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.