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    Православні сьогодні святкують Чистий четвер

    • Сьогодні, 09:38
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    <p>В Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.</p>
    http://zak.depo.ua

    В Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.

    Цього дня випікають паски

    У християн східного обряду сьогодні один з найважливіших днів на Страсному тижні - Великий або Чистий четвер.

    Цього дня зранку треба побувати у церкві на літургії святителя Василія Великого і причаститися. Церква згадує Таємну вечерю Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові, його останні години перед смертю. З вечірньої відправи віряни обережно несли «живий вогонь», або Страсну свічку.

    Також у Чистий четвер випікали паски.

    Нагадаємо, в Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.

    Як повідомляв «Главком», у ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.

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