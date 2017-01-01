Православні сьогодні святкують Чистий четвер

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http://zak.depo.ua В Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.

Цього дня випікають паски

У християн східного обряду сьогодні один з найважливіших днів на Страсному тижні - Великий або Чистий четвер.

Цього дня зранку треба побувати у церкві на літургії святителя Василія Великого і причаститися. Церква згадує Таємну вечерю Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові, його останні години перед смертю. З вечірньої відправи віряни обережно несли «живий вогонь», або Страсну свічку.

Також у Чистий четвер випікали паски.

Нагадаємо, в Україні раніше виготовляли до сорока різних сортів пасок.

Як повідомляв «Главком», у ніч з 15 на 16 квітня Київський метрополітен працюватиме на годину довше, а у Великодній ранок відкриється на годину раніше.