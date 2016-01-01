Представник ЄС привітала угоду про перемир’я у Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федерика Могерині

Представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерині зазначила, що таку угоду можна тільки вітати

Оголошення про угоду щодо припинення військових дій в Сирії напередодні Нового року можна тільки вітати.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, передає Інтерфакс-Україна.

«Важливо, перш за все, щоб воно могло бути в повній мірі реалізовано всіма сторонами конфлікту», – йдеться у привітанні.

У ньому наголошується, що повідомлення про триваючі повітряні удари і бойові дії в районі Ваді Барада є предметом стурбованості, але реалізоване повністю припинення бойових дій може відкрити шлях до безперешкодного доступу гуманітарної допомоги нужденним по всій країні.

«І, перш за все, в разі успіху це може відкрити шлях до відновлення внутрішньосирійських переговорів під егідою ООН, в рамках, встановлених Радою Безпеки ООН», – вважає Могеріні.