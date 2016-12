Турецький прем’єр: з Алеппо евакуювали близько 20 тисяч людей

Евакуація мирного населення і повстанців зі східного Алеппо розпочалася 15 грудня, але вже кілька разів зривалася

Зі східних районів сирійського міста Алеппо евакуйовано загалом близько 20 тисяч мирних жителів.

Про повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Твіттері.

«Кількість евакуйованих зі східного Алеппо на території, контрольовані силами опозиції, сягнула 20 тисяч. Наші зусилля тривають», - написав він.

