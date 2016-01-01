Турецький прем’єр: з Алеппо евакуювали близько 20 тисяч людей

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Евакуація мирного населення і повстанців зі східного Алеппо розпочалася 15 грудня, але вже кілька разів зривалася

Зі східних районів сирійського міста Алеппо евакуйовано загалом близько 20 тисяч мирних жителів.

Про повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у Твіттері.

«Кількість евакуйованих зі східного Алеппо на території, контрольовані силами опозиції, сягнула 20 тисяч. Наші зусилля тривають», - написав він.

Number of those evacuated from East #Aleppo to the area under control of opposition reached 20000. Our efforts continue. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 19 декабря 2016 г.

Як повідомлялося, евакуація мирного населення і повстанців зі східного Алеппо розпочалася 15 грудня, але вже кілька разів зривалася. Сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні домовленостей.

До затримок з евакуацією, за повідомленнями, привели суперечки про вивезення цивільних з двох районів в провінції Ідліб, які контролює уряд.

У той же час сирійське державне телебачення повідомило, що в опівдні за місцевим часом в східні райони Алеппо заїхали автобуси для евакуації людей.

План по евакуації людей зі сходу Алеппо зайшов в глухий кут в п'ятницю. Рух атобусів зупинили, і люди опинилися в різних точках маршруту без їжі та притулку.

У неділю Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, розташований в Великобританії, повідомив, що угруповання повстанців, раніше відома як «Фронт ан-Нусра», не дозволила автобусам заїхати в два підконтрольних уряду району в провінції Ідліб.

Проурядові сили, за повідомленнями, вимагали, щоб люди, які потребують медичної допомоги, також отримали можливість покинути ці райони.

Повідомляють, що рано вранці в неділю було досягнуто нову угоду про евакуацію, але тисячі людей досі залишаються в пастці.

Червоний Хрест повідомив, що готується до відновлення евакуації.

«Ми очікуємо, що угода знову запрацює. Цього ранку я отримав новина, що угода була досягнута шість годин тому, і наша команда готується (до відновлення евакуації, – Ред.)», – розповів ВВС голова благодійної організації Syrian Relief Мунір Хакимі.

Нагадаємо, спочатку планувалося евакуювати приблизно 1200 людей упродовж неділі, зокрема з сіл у районі Ідліб на північному заході Сирії, однак бойовики напали і спалили п’ять автобусів, що рухалися за цим маршрутом.

За повідомленнями спостерігачів, у неділю, 18 грудня, близько 350 людей змогли покинути райони, утримувані повстанцями, у східній частині сирійського міста Алеппо. Як повідомляють спостерігачі, евакуація відбулася попри обстріли автобусів, виділених для вивезення поранених і хворих.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі вбито посла Росії у Туреччині. Вбивця, здійснивши постріли, заявив що це акт відплати за дії РФ в Алеппо.