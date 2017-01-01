Прем’єр Баварії заявив Порошенку: Співпраця з РФ можлива лише за умов виконання Мінська

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Прем’єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер та президент України Петро Порошенко

Порошенко наголосив Зеєхоферу на важливості збереження санкційного тиску на Москву

Прем’єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер заявив, що нормалізація співпраці з Росією можлива лише за умов виконання Москвою Мінських домовленостей.

Про це він повідомив під час зустрічі з Петром Порошенком під час візиту в Україну, передає прес-служба президента України.

Порошенко наголосив Зеєхоферу на важливості збереження санкційного тиску на Москву. Прем’єр Баварії у свою чергу підтвердив це і відзначив важливість виконання Росією Мінських угод.

Також Порошенко висловив окрему вдячність Зеєхоферу та голові баварського Ландтагу Штамм за підтримку та реалізацію проектів з оздоровлення дітей, які постраждали у результаті російської агресії на Донбасі. А також відзначив, що ухвалення Євросоюзом рішення про безвіз для українських громадян і набуття чинності Угоди про асоціацію дозволить значно активізувати співпрацю.

Нагадаємо, у лютому в рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, президент України Петро Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером.

Співрозмовники домовились про поглиблення торговельно-економічних зв’язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Горст Зеєгофер тоді також наголосив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.

Тоді Порошенко запросив Горста Зеєгофера відвідати Україну з візитом.