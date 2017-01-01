Баварія підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму

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Порошенко запросив прем’єр-міністра Баварії відвідати Україну з візитом

В рамках 53-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером. Глава держави подякував за підтримку і допомогу, що надавалася Баварією для відновлення української державності за радянських часів.

Петро Порошенко проінформував Главу баварського уряду про загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі, зокрема в Авдіївці, що підтверджує порушення Росією Мінських домовленостей.

Під час зустрічі було відзначено важливість збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.

Співрозмовники також домовились про поглиблення торговельно-економічних зв’язків між Україною та Баварією з використанням потенціалу зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Горст Зеєгофер також наголосив, що баварський уряд підтримує якнайшвидше надання українцям безвізового режиму.

Сторони привітали відновлення роботи українсько-баварської постійної комісії після шестирічної паузи, що надасть додаткового імпульсу розвитку міжгалузевого співробітництва.

Президент України висловив особливу вдячність Главі баварського уряду за оздоровлення у Баварії дітей із зони проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Петро Порошенко запросив Горста Зеєгофера відвідати Україну з візитом.