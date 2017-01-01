Прем’єр-міністр Сербії подав у відставку

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Олександр Вучич

Олександр Вучич залишає крісло прем’єра у зв’язку з обранням на посаду президента Сербії

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Про це політик повідомив в документі, направленому до парламенту країни, зазначає видання Tanjug.

«Подаю у відставку з поста голови уряду Республіки Сербія в зв'язку зі вступом на посаду президента», - повідомив політик.

Вучич займав пост глави уряду з 27 квітня 2014 року.

Президентські вибори в Сербії відбулися 2 квітня. Згідно з даними виборчої комісії, Вучич отримав 56,01 відсотка голосів.

У квітні Сербією прокотилися багатотисячі протести проти обрання на посаду президента Олександра Вучича.

Опозиція та її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.