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    Прем’єр-міністр Сербії подав у відставку

    • Сьогодні, 21:54
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    Олександр Вучич
    Олександр Вучич

    Олександр Вучич залишає крісло прем’єра у зв’язку з обранням на посаду президента Сербії

    Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Про це політик повідомив в документі, направленому до парламенту країни, зазначає видання Tanjug.

    «Подаю у відставку з поста голови уряду Республіки Сербія в зв'язку зі вступом на посаду президента», - повідомив політик.

    Вучич займав пост глави уряду з 27 квітня 2014 року.

    Президентські вибори в Сербії відбулися 2 квітня. Згідно з даними виборчої комісії, Вучич отримав 56,01 відсотка голосів.

    У квітні Сербією прокотилися багатотисячі протести проти обрання на посаду президента Олександра Вучича.

    Опозиція та її прихильники заявляють, що Вучич переміг із порушеннями, серед яких тиск на медіа, хаборництво та шантаж . Вони також називають його автократичним лідером, а його «Сербську прогресивну партію» звинувачують у корупції.

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