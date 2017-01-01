Прем'єр Сербії Вучич переміг на виборах президента, - Exit poll

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Олександр Вучич

За попередніми даними, Вучич набрав 58% голосів

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич переміг на президентських виборах.

За попередніми даними, Вучич набрав 58% голосів.

Друге місце зайняв кандидат від опозиції Саша Янкович з 14% голосів.

Раніше головний комітет Сербської прогресивної партії офіційно затвердив в якості кандидата на пост президента країни прем'єр-міністра Олександра Вучича, який хоче посилення зв’язків з Росією.

Президент Сербії обирається на п'ятирічний термін і не може займати цю посаду більше двох разів. Главі держави відводяться переважно представницькі функції, він представляє країну на міжнародній арені, пропонує парламенту кандидатуру голови уряду, має право підписання або ветування законів, призначає і відкликає послів, здійснює помилування і вручає нагороди, є верховним головнокомандувачем збройних сил.

Остаточні результати голосування мають бути оприлюднені протягом чотирьох днів з моменту закриття дільниць.

Довідка: Олександр Вучич - сербський політик, прем'єр-міністр Сербії з 27 квітня 2014. До цього був першим віце-прем'єром (2012–2014), міністром оборони (2012–2013) та міністром інформації (1998–2000). Голова Сербської прогресивної партії.

Він закінчив юридичний факультет Белградського університету. Працював телевізійним репортером. У 1993 році він приєднався до Сербської радикальної партії, незабаром був уперше обраний до Народних зборів Республіки Сербії. У 1995 обраний на посаду генерального секретаря партії. З 1996 по 1998 очолював спортивно-бізнесовий центр.

Під час протестів проти президента Слободана Мілошевича був співавтором положень, що вводили штрафи на антиурядових журналістів, та ініціатором блокування закордонного телебачення. Він був тоді у списку небажаних осіб у Європейському Союзі. У 2014 році Вучич, який виступає за проєвропейську політику, публічно вибачився за свої минулі діяння.

Двічі (у 2004 і 2008) невдало балотувався у мери Белграда.

Після дострокових парламентських виборів у 2014 сформував коаліційний уряд.

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Джерело: Reuters